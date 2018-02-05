Задержанных дагестанских чиновников доставили в Москву

Высокопоставленные чиновники правительства Дагестана, задержанные по делу о мошенничестве, доставлены спецбортом ФСБ в Москву.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник, среди них врио председателя правительства республики Абдусамад Гамидов.

«Самолет Ан-148 ФСБ приземлился в аэропорту Внуково, откуда чиновников доставят в Следственный комитет для проведения с ними следственных действий», — сказал собеседник агентства.

Следователи подозревают задержанных чиновников в хищении бюджетных средств, которые предназначались для реализации соцпрограмм. Возбуждено уголовное дело.

Портал iz.ru писал об обысках, которые прошли в домах Гамидова, а также его заместителей. Сообщалось также о вызове на допрос в региональное управление ФСБ экс-министра образования Дагестана Шахабаса Шахова.