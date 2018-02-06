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Суд арестовал экс-министра образования Дагестана

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Суд арестовал бывшего министра образование Дагестана Шахабаса Шахова, которого обвиняют в коррупции. Об этом сообщает «РИА Новости». Он будет находится под стражей до 5 апреля.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Шахову меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 апреля», — говоритсяв постановлени судьи.

В понедельник правоохранительные органы задержали четырех высокопоставленных чиновников — врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева, врио вице-премьера Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова. Их подозревают в растрате средств из бюджета республики. Сумма причиненного ущерба оценивается более чем в 100 млн рублей.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в курсе действий правоохранительных органов. 

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