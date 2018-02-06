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Два уголовных дела возбудили в Дагестане против экс-главы Кизилюрта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Бывший глава дагестанского города Кизилюрта Устархан Алюков стал фигурантом уголовных дел, сообщает Следственный комитет России.

«В Дагестане следователи СК РФ возбудили два уголовных дела в отношении бывшего главы Кизилюрта Устархана Алюкова», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Бывшего градоначальника подозревают в превышении полномочий при передаче в собственность земельных участков.

Алюков возглавлял Кизилюрт с 2008 по 2013 годы. В октябре прошлого года СМИ сообщали, что он был приговорен к четырем годам условно за незаконную продажу пакета акций компании «РусГидро».

В понедельник, 5 февраля, в Дагестане были задержаны врио председателя правительства республики Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов. Им уже предъявлены обвинения. Они подозреваются в хищении около 100 млн рублей бюджетных средств.

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