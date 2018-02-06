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Дагестанские чиновники обвиняются в хищении около 100 млн рублей

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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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Высокопоставленным чиновникам Дагестана предъявлены обвинения в мошенничестве, сумма причиненного ущерба составляет около 100 млн рублей, сообщается на сайте Следственного комитета России. 

По данным следствия, экс-министр образования Шахабас Шахов подготовил документы для покупки правительством здания под размещение детского сада в селе Халимбекаул Буйнакского района. С учетом реконструкции под детский сад реальная стоимость сделки составляла примерно 12 млн рублей, при этом покупка была совершена за 31,8 млн рублей за счет регионального и федерального бюджетов. Участие в оформлении принимал также лично врио председателя правительства Абдусамад Гамидов.

Также Гамидов и врио вице-премьера Раюдин Юсуфов проходят по делу о реконструкции здания для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. По версии следователей, чиновники знали, что все работы выполняются наемными рабочими за наличный расчет. Несмотря на это, они провели открытый аукцион, чтобы заключить госконтракт с ООО «Гранд-Строй». В 2013–2014 гг организации было переведено свыше 41 млн рублей.

Также, по версии следствия, с 2011 года в фактической собственности врио вице-премьера Шамиля Исаева находится туристическая база «Орлиное гнездо», которая была передана во владение ООО «Маяк», которым руководит Исаев. Чиновник обеспечил включение турбазы в инвестиционную программу на 2014 год, которая гарантировала организации предоставление средств на создание инженерной инфраструктуры. Необоснованно завышая сметную стоимость работ Исаеву удалось похитить около 35 млн рублей.

Гамидов, Исаев, Юсуфов и Шахов были задержаны 5 февраля, их доставили на допрос в Москву. 6 февраля им были предъявлены обвинения в мошенничестве.

После задержания чиновников врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил региональное правительство в отставку.

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