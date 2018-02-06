Появилось видео задержания членов правительства Дагестана
Следственный комитет России опубликовал видео задержания высокопоставленных членов правительства Дагестана.
В понедельник, 5 февраля, сотрудниками ФСБ были задержаны врио председателя правительства Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов.
На кадрах запечатлены шикарный особняк одного из задержанных и изъятый там арсенал, среди которого золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы.
Все чиновники задержаны в рамках антикоррупционной операции.
В домах Гамидова и его заместителей были проведены обыски. Задержанных доставили на допрос в Москву.
Это не единственные громкие задержания в Дагестане.
В январе в республику прибыла спецкомиссия из Москвы для проверки соблюдения законов. За время ее работы задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева и главного архитектора столицы Дагестана Магомедрасула Гитинова.
Ранее портал iz.ru сообщил, что врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил региональное правительство в отставку. Врио премьер-министра республики был назначен Анатолий Карибов.