Появилось видео задержания членов правительства Дагестана

Следственный комитет России опубликовал видео задержания высокопоставленных членов правительства Дагестана.

В понедельник, 5 февраля, сотрудниками ФСБ были задержаны врио председателя правительства Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов.

На кадрах запечатлены шикарный особняк одного из задержанных и изъятый там арсенал, среди которого золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы.

Все чиновники задержаны в рамках антикоррупционной операции.

В домах Гамидова и его заместителей были проведены обыски. Задержанных доставили на допрос в Москву.

Это не единственные громкие задержания в Дагестане.

В январе в республику прибыла спецкомиссия из Москвы для проверки соблюдения законов. За время ее работы задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева и главного архитектора столицы Дагестана Магомедрасула Гитинова.

Ранее портал iz.ru сообщил, что врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил региональное правительство в отставку. Врио премьер-министра республики был назначен Анатолий Карибов.