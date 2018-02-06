Прямой эфир

Появилось видео задержания членов правительства Дагестана

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России опубликовал видео задержания высокопоставленных членов правительства Дагестана.

В понедельник, 5 февраля, сотрудниками ФСБ были задержаны врио председателя правительства Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов.

На кадрах запечатлены шикарный особняк одного из задержанных и изъятый там арсенал, среди которого золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы.

Все чиновники задержаны в рамках антикоррупционной операции.

В домах Гамидова и его заместителей были проведены обыски. Задержанных доставили на допрос в Москву.

Это не единственные громкие задержания в Дагестане.

В январе в республику прибыла спецкомиссия из Москвы для проверки соблюдения законов. За время ее работы задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева и главного архитектора столицы Дагестана Магомедрасула Гитинова.

Ранее портал iz.ru сообщил, что врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил региональное правительство в отставку. Врио премьер-министра республики был назначен Анатолий Карибов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чистка по-крупному
Члены дагестанского кабмина вместе отправились в Москву в наручниках
Анатолий Карибов назначен врио премьера Дагестана

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017