Анатолий Карибов назначен врио премьера Дагестана

Врио первого зампредседателя правительства Дагестана Анатолий Карибов назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра региона. Соответствующий указ опубликован на сайте главы Дагестана.

«Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Дагестан на Карибова Анатолия Шамсутдиновича», — сказано в документе.

Тем же указом объявлено об отставке правительства республики.

5 февраля врио премьера правительства Дагестана и еще как минимум двоих членов кабмина заподозрили в хищении бюджетных средств. Пока в республике с почетом принимали гостей из Татарстана, чиновников в наручниках отправили спецбортом в Москву.