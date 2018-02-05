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Анатолий Карибов назначен врио премьера Дагестана

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Фото: Республиканское информационное агентство Дагестан
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Врио первого зампредседателя правительства Дагестана Анатолий Карибов назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра региона. Соответствующий указ опубликован на сайте главы Дагестана. 

«Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Дагестан на Карибова Анатолия Шамсутдиновича», — сказано в документе.

Тем же указом объявлено об отставке правительства республики.

5 февраля врио премьера правительства Дагестана и еще как минимум двоих членов кабмина заподозрили в хищении бюджетных средств. Пока в республике с почетом принимали гостей из Татарстана, чиновников в наручниках отправили спецбортом в Москву. 

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