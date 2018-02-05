Глава Дагестана отправил правительство республики в отставку

Врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил региональное правительство в отставку. Об этом говорится в тексте указа главы республики.

«Объявить об отставке правительства Республики Дагестан», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что врио премьер-министра Республики Дагестан был назначен Анатолий Карибов, временно исполнявший обязанности первого заместителя председателя правительства, отмечал ТАСС.

«Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Дагестан на Карибова Анатолия Шамсутдиновича», — говорится в указе главы Дагестана.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Правительство республики продолжит выполнять свои функции до формирования нового регионального правительства.

Ранее стало известно, что в Дагестане в рамках антикоррупционной операции были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников, в том числе врио председателя правительства Абдусамада Гамидова. В домах Гамидова и его заместителей были проведены обыски, в ходе которых у премьер-министра республики правоохранительные органы изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы.

Задержанных подозревают в хищении денежных средств из бюджета Республики Дагестан. Врио премьер-министра республики, а также врио вице-премьеров Дагестана Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и министра образования Шахабаса Шахова доставили в Москву.