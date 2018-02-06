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Членам правительства Дагестана предъявили обвинения в мошенничестве

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Фото: РИА Новости/СК РФ
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Высокопоставленным чиновникам Дагестана предъявлены обвинения в мошенничестве. Врио председателя правительства Абдусамад Гамидов обвиняется по двум эпизодам, врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов – каждый по одному эпизоду.

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«В суд поступило ходатайство органов следствия об избрании в отношении Гамидова меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву «Интерфакс».

В понедельник, 5 февраля, сотрудниками ФСБ были задержаны Гамидов, Исаев, Юсуфов и Шахов, их доставили на допрос в Москву. Следователи подозревают задержанных представителей правительства Дагестана в хищении бюджетных средств, которые предназначались для реализации социальных программ. 

После этого врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил региональное правительство в отставку

Следственный комитет России обнародовал видео задержания. На видеозаписи виден в том числе и золотой пистолет, изъятый у Гамидова. 

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