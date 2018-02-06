Специальная комиссия из Москвы продолжает работу в Дагестане

Спецкомиссия силовиков из Москвы продолжает работу в Дагестане. Правоохранительные органы проверяют, насколько тщательно власти региона соблюдают законодательство. Об этом заявил заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман, передает «РИА Новости».

«Конечно, продолжается», — сказал он.

В результате работы комиссии были раскрыты крупные хищения из бюджета республики. Правоохранительные органы задержали четырех высокопоставленных чиновников — бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также министра образования Шахабаса Шахова.

6 февраля Следственный комитет России предъявил чиновникам обвинения в мошенничестве. Сумма причиненного ущерба составляет примерно 100 млн рублей.