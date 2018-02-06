Фамилии задержанных чиновников удалены с сайта правительства Дагестана

Информация о задержанных в понедельник, 5 февраля, врио премьер-министра Дагестана и его заместителях удалена с сайта правительства республики, сообщает «РИА Новости».

На сайте под графой врио председателя правительства указан Анатолий Карибов. Информация о врио премьер-министра Абдусамаде Гамидове, врио вице-премьера Раюдине Юсуфове и врио вице-премьера Шамиле Исаеве была удалена.

Члены правительства и экс-министр образования Шахабас Шахов обвиняются в хищениях бюджетных средств на общую сумму около 100 млн рублей. Деньги, по данным следователей, были похищены при покупке участка для детского сада, ремонте туристической базы «Орлиное гнездо» и реконструкции здания для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.

Синовники были задержаны 5 февраля, их доставили на допрос в Москву. 6 февраля им были предъявлены обвинения в мошенничестве.