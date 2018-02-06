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В Дагестане предложили новую кандидатуру на пост премьер-министра

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Врио главы Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение Народного собрания республики кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность премьера. Это произошло после задержания занимавшего этот пост Абдусамада Гамидова. 

«Его кандидатуру будут рассматривать завтра на сессии Народного собрания депутаты дагестанского парламента», — цитирует одного из народных избранников «РИА Новости». 

Ранее сообщалось об аресте Гамидова, а также врио вице-премьера Шамиля Исаева, врио вице-премьера Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова. Им предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств, которые предназначались для реализации социальных программ. 

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