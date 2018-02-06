Защита вице-премьера Дагестана хочет привлечь космонавта как поручителя

Адвокат бывшего врио вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева просит не заключать его в следственный изолятор, а отпустить под домашний арест, под залог или личное поручительство космонавта. Об этом защитник заявил в зале Басманного суда Москвы, где решается вопрос об аресте чиновника, сообщает «РИА Новости».

Исаева задержали 5 февраля вместе с тремя другими членами правительства республики: врио вице-премьера Раюдином Юсуфовым, экс-министром образования Шахабасом Шаховым и врио премьер-министра Абдусамадом Гамидовым. Их подозревают в хищении около 100 млн рублей бюджетных средств. Задержанным грозит до 10 лет заключения.

«У его (Исаева) сыновей две квартиры в Москве. Они готовы предоставить эти квартиры для отбывания домашнего ареста, обеспечивать его лекарствами и заботиться о нем», — сказал адвокат.

Также юрист добавил, что сейчас ждет документы из банка, чтобы предложить суду залог, но не уточнил конкретную сумму.

«Помимо этого, мы собираем личные поручительства — деятели науки, искусства, даже космонавт есть из Дагестана», — отметил защитник, не называя имен.