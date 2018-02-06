Прямой эфир

Экс-премьер Дагестана назвал дело против него «шитым белыми нитками»

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов считает уголовное дело о мошенничестве сфабрикованным. Об этом он заявил в зале Басманного суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.

Гамидова задержали 5 февраля вместе с тремя другими членами кабмина республики. Чиновников подозревают в присвоении около 100 млн рублей бюджетных средств. Дело складывается из нескольких эпизодов: покупка по завышенной цене помещения под детсад, махинации при реконструкции спецприемника для нелегалов и хищение денег на создание инфраструктуры турбазы.

«Если это дело с 2013 года идет, что мешало меня для приличия пригласить и допросить в качестве подозреваемого? Я как бывший министр экономики республики хочу спросить, если деньги похищены, то как сделали ремонт, построили садик?» — приводит слова Гамидова «РИА Новости».

Экс-премьер пояснил, что у него «свои полномочия, у строителя свои полномочия, у вора свои полномочия — дело шито белыми нитками».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генпрокуратура нашла в Дагестане долги по зарплате свыше 65 млн рублей
Анатолий Карибов назначен врио премьера Дагестана

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017