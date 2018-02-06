Экс-премьер Дагестана назвал дело против него «шитым белыми нитками»

Бывший врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов считает уголовное дело о мошенничестве сфабрикованным. Об этом он заявил в зале Басманного суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.

Гамидова задержали 5 февраля вместе с тремя другими членами кабмина республики. Чиновников подозревают в присвоении около 100 млн рублей бюджетных средств. Дело складывается из нескольких эпизодов: покупка по завышенной цене помещения под детсад, махинации при реконструкции спецприемника для нелегалов и хищение денег на создание инфраструктуры турбазы.

«Если это дело с 2013 года идет, что мешало меня для приличия пригласить и допросить в качестве подозреваемого? Я как бывший министр экономики республики хочу спросить, если деньги похищены, то как сделали ремонт, построили садик?» — приводит слова Гамидова «РИА Новости».

Экс-премьер пояснил, что у него «свои полномочия, у строителя свои полномочия, у вора свои полномочия — дело шито белыми нитками».