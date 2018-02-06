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Генпрокуратура нашла в Дагестане долги по зарплате свыше 65 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Комиссия Генеральной прокуратуры РФ выявила многочисленные нарушения законодательства в сфере защиты трудовых прав граждан в Дагестане.

По итогам 2017 года размер задолженности по зарплате в республике составил 65,4 млн рублей, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Отмечается, что некоторых случаях скрывались факты массовых нарушений прав граждан на оплату труда, «что влечет освобождение виновных лиц от административной и уголовной ответственности».

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«С целью устранения допущенных нарушений закона заместитель генпрокурора РФ Иван Сыдорук внес руководителю Федеральной службы по труду и занятости Всеволоду Вуколову представление, в котором поставлен вопрос об ответственности руководителя Государственной инспекции труда в Республике Дагестан и иных должностных лиц инспекции», — говорится в сообщении.

Ранее портал iz.ru сообщил, что в Дагестане продолжает работу специальная комиссия по проверке соблюдения законности.

В понедельник, 5 февраля, в Дагестане были задержаны врио председателя правительства республики Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов, их доставили на допрос в Москву. Следователи подозревают их в хищении бюджетных средств, которые предназначались для реализации социальных программ.

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