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Чиновников в Дагестане задержали в результате работы правоохранителей

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Фото: РИА Новости/СК РФ
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Ситуация с задержаниями членов правительства Дагестана является результатом системной работы правоохранительных органов и не характеризуется как политический кризис. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это же касается не одного региона — такие действия имели место по всей стране», — цитирует официального представителя Кремля «РИА Новости».

По словам Пескова, правоохранительные органы предпринимают такие действия там, где это необходимо, передает BFM.RU.

Ранее Владимир Путин неоднократно говорил о том, что это «не кампанейщина, а последовательная, целенаправленная и системная работа», подчеркнул пресс-секретарь.

Портал iz.ru писал ранее, что в понедельник были задержаны врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов и врио вице-премьера Шамиль Исаев. Чиновникам предъявлены обвинения. Их подозревают в хищении около 100 млн рублей бюджетных средств.

Ранее врио главы Дагестана Владимир Васильев внес кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность премьер-министра на рассмотрение народного собрания республики.

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