Путину доложили о задержании членов правительства Дагестана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержания чиновников в Дагестане.

«Разумеется, президенту докладывается о действиях правоохранительных органов. Тем более когда речь идет о таких высокопоставленных представителях», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, согласовывались ли данные задержания с Кремлем, Песков отметил, что эта тема — вопрос правоохранительных органов.

В понедельник, 5 февраля, были задержаны врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов. Им уже предъявлены обвинения. Они подозреваются в хищении около 100 млн рублей бюджетных средств.