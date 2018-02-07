Дагестанским чиновникам запретили выезд за границу без согласования

Чиновники Республики Дагестан не могут выезжать из Российской Федерации без согласования поездок с главой региона. Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на источник во властных структурах региона.

Ранее СМИ растиражировали информацию, что запрет на выезд за границу распространяется на чиновников всех уровней. Уточнялось, что он будет действовать до завершения работы спецкомиссии по декриминализации.

Врио председателя правительства региона Абдусамад Гамидoв, врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов задержаны в Дагестане 5 февраля, их подозревают в хищении бюджетных средств.

В среду врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил Артема Здунова на должность главы правительства республики. Ранее парламент региона одобрил его кандидатуру.