Парламент Дагестана одобрил кандидатуру Здунова на пост главы региона

Парламент Дагестана одобрил кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова на пост главы региона, передает ТАСС.

Его кандидатура была выдвинута врио главы Дагестана Владимиром Васильевым. За проголосовали 68 депутатов. Всего на сессии парламента присутствовали 75 народных избранников.

5 февраля, в понедельник, в Дагестане задержали четырех высокопоставленных чиновников, в том числе бывшего врио премьер-министра республики Абдусамада Гамидова. Кроме того, были задержаны два вице-премьера Дагестана и министр образования. Их подозревают в хищениях из бюджета на сумму более 100 млн рублей.

Сам Гамидов считает, что данное дело было сфабриковано против него. 6 февраля суд принял решение арестовать бывшего премьера Дагестана на два месяца.