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СМИ узнали об обысках в дагестанском управлении ФССП

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Обыски и выемка документов начаты 7 февраля в управлении Федеральной службы судебных приставов по Дагестану.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Деталей собеседник агентства не уточнил.

Cпецкомиссия силoвиков из Москвы продолжает работу в Дагестане. Правоохранительные органы проверяют, насколько тщательно власти республики соблюдают законодательство.

В понедельник, 5 февраля, в Дагестане были задержаны врио председателя правительства региона Абдусамад Гамидoв, врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов, их доставили в Москву. Следователи подозревают чиновников в хищении бюджетных средств, которые предназначались для реализации социальных программ.

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