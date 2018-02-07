СМИ узнали об обысках в дагестанском управлении ФССП

Обыски и выемка документов начаты 7 февраля в управлении Федеральной службы судебных приставов по Дагестану.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Деталей собеседник агентства не уточнил.

Cпецкомиссия силoвиков из Москвы продолжает работу в Дагестане. Правоохранительные органы проверяют, насколько тщательно власти республики соблюдают законодательство.

В понедельник, 5 февраля, в Дагестане были задержаны врио председателя правительства региона Абдусамад Гамидoв, врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов, их доставили в Москву. Следователи подозревают чиновников в хищении бюджетных средств, которые предназначались для реализации социальных программ.