УФССП по Дагестану опровергло сообщения об обысках

Сотрудник пресс-службы ФССП по республике Дагестан опроверг информацию об обысках в здании.

«Личный состав работает в штатном режиме», — приводит его слова «Пятый канал».

Первый заместитель министра здравоохранения Дагестана Фейзулах Габибулаев также заявил журналистам, что в данный момент обыски не проводятся.

«Всё спокойно — никаких силовиков в здании нет», — сказал он.

Об обысках ранее, 7 февраля, сообщили СМИ.

Врио председателя правительства региона Абдусамад Гамидoв, врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов были задержаны в Дагестане 5 февраля. Чиновников подозревают в хищении бюджетных средств, которые предназначались для реализации социальных программ.