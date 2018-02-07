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УФССП по Дагестану опровергло сообщения об обысках

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Фото: ТАСС/Невар Виталий
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Сотрудник пресс-службы ФССП по республике Дагестан опроверг информацию об обысках в здании.

«Личный состав работает в штатном режиме», — приводит его слова «Пятый канал».  

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Первый заместитель министра здравоохранения Дагестана Фейзулах Габибулаев также заявил журналистам, что в данный момент обыски не проводятся.

«Всё спокойно — никаких силовиков в здании нет», — сказал он. 

Об обысках ранее, 7 февраля, сообщили СМИ

Врио председателя правительства региона Абдусамад Гамидoв, врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов были задержаны в Дагестане 5 февраля. Чиновников подозревают в хищении бюджетных средств, которые предназначались для реализации социальных программ.

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