УФССП по Дагестану опровергло сообщения об обысках
Сотрудник пресс-службы ФССП по республике Дагестан опроверг информацию об обысках в здании.
«Личный состав работает в штатном режиме», — приводит его слова «Пятый канал».
Первый заместитель министра здравоохранения Дагестана Фейзулах Габибулаев также заявил журналистам, что в данный момент обыски не проводятся.
«Всё спокойно — никаких силовиков в здании нет», — сказал он.
Об обысках ранее, 7 февраля, сообщили СМИ.
Врио председателя правительства региона Абдусамад Гамидoв, врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов были задержаны в Дагестане 5 февраля. Чиновников подозревают в хищении бюджетных средств, которые предназначались для реализации социальных программ.