Врио главы Дагестана заявил о грядущих назначениях в правительстве региона

Первые назначения в новом составе правительства Республики Дагестан могут быть произведены в среду, 7 февраля. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Васильев.

«У нас сформированы все ветви власти, есть всё необходимое, чтобы сформировать дееспособное и эффективно работающее правительство», — сказал Васильев журналистам.

Васильев отметил, что состав действующего правительства будет изменен. Он также уточнил, что «будет использоваться и конкурсный отбор».

Портал iz.ru писал о том, что в среду, 7 февраля, республиканский парламент согласовал кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова на пост главы правительства Дагестана. Предыдущий премьер Абдусамад Гамидов, врио его заместителей Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования региона Шахабас Шахов были арестованы. Чиновников обвинили в хищениях из регионального бюджета на сумму более 100 млн рублей.

Сообщается, что масштабные выемки документации проходят почти во всех госструктурах Дагестана. Проверки проводят спецкомиссия, состоящая из московских правоохранителей.