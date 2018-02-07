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СМИ сообщили о массовых проверках в госструктурах Дагестана

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Фото: ТАСС/NewsTeam/Сергей Расулов
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Масштабные выемки документации проходят почти во всех госструктурах Республики Дагестан. Проверки проводят правоохранители совместно с представителями  межведомственной комиссии, направленной из Москвы с целью декриминализации региона. 

Об том в среду, 7 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на несколько информированных источников.

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Уточняется, что выемки документации проходят в рамках расследования уголовного дела о хищении выделенных региону бюджетных средств. 

По данным одного из источников, мероприятия проводятся в региональном министерстве финансов, министерстве здравоохранения, органах образования, управлении службы судебных приставов и других правоохранительных структурах, в том числе городских и даже районных подразделениях.

Как сообщил источник «РИА Новости», проверками занимается группа прокуроров под руководством заместителя генерального прокурора Ивана Сыдорука. Не исключается, что в результате оперативных мероприятий возможны задержания.

Ранее сообщалось, что обыски и выемка документов 7 февраля прошли в управлении Федеральной службы судебных приставов по Дагестану.

6 февраля Басманный суд Москвы принял решение арестовать бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. Его заместитель Шамиль Исаев также был заключен под стражу. Они обвиняются в хищении бюджетных средств, которые предназначались для реализации социальных программ.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев уже назначил Артема Здунова на должность главы правительства республики. 

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