Врио главы Дагестана назначил Здунова главой правительства республики

Врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил Артема Здунова на должность главы правительства республики. Соответствующий указ был подписан Васильевым, передает «РИА Новости».

«В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Конституции Республики Дагестан назначить Здунова Артема Алексеевича председателем правительства Республики Дагестан. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте указа.

Ранее парламент региона одобрил его кандидатуру на данный пост. За проголосовали 68 депутатов из 78 присутствующих на сессии.

Здунов занимал должность министра экономики Татарстана, пишет ТАСС. Он родился 18 мая 1978 года в Казани, окончил Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит». Здунов является кандидатом экономических наук, а также окончил магистратур Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.