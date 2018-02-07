СМИ узнали о запрете на выезд за границу для чиновников Дагестана

Высокопоставленным чиновникам Дагестана запрещен выезд из России до окончания работы федеральной межведомственной комиссии по декриминализации региона. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированного источника.

«В отношении всех руководящих работников республиканского и городского уровней введен запрет на выезд за границу», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, действие этой директивы ограничено сроками работами межведомственной комиссии, которая была направлена в Дагестан из Москвы для проверки фактов хищений средств из бюджета. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

6 февраля Басманный суд Москвы арестовал бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, а также его заместителя Шамиля Исаева. Их и еще одного заместителя Гамидова Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования республики Шахабаса Шахова подозревают в хищениях из регионального бюджета на сумму более 100 млн рублей.