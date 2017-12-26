Москва серьезно обеспокоена и выражает крайнее разочарование решением конгресса США о выдаче военных лицензий ряду производителей на поставку американского летального оружия на Украину. Такую мысль высказал статс-секретарь Министерства иностранных дел России Григорий Карасин.

Очевидно, таким образом заокеанские «ястребы», а именно пентагоновские генералы, которыми окружил себя 45-й президент США Дональд Трамп, пытаются «поднять цену конфликта в Донбассе» и прежде всего для нас, для России. Безусловно, такая практика может привести к расширению масштабов военной опасности с локальной до региональной. И, конечно же, поставки оружия не будут способствовать умиротворению сторон в гражданской войне на юго-востоке Украины.

Принимая подобные решения, Вашингтон, по сути, официально встает на сторону одной из конфликтующих сторон. А это уже делает войну на территории соседней Украины интернациональной. Не понимать этого американские политики и чиновники не могут.

Представляется, что поставки американских вооружений и военных систем Киеву таят в себе еще ряд причин. Как известно, военные службы США заканчивают строительство ряда специальных объектов на территории Украины, в том числе на побережье Черного моря — под Очаковом, в Одесской области и других регионах. Таким образом решения конгресса по поставкам «оборонительных» летальных вооружений и систем открывают возможность в любое время насытить эти американские военные объекты новейшим оружием, мотивировав это вполне легальной поддержкой украинских «клиентов». А против кого направлены эти американские базы на побережье Черного моря, наверное, более чем очевидно.

Наконец, особую тревогу вызывает опасность того, что в итоге это оружие, как ни парадоксально, может оказаться в совершенно непредсказуемых местах. Дело в том, что вороватые украинские политики и чиновники могут просто-напросто разворовать и продать эту американскую «помощь». Так уже бывало с предыдущими поставками военного имущества и техники двойного назначения. Так вот, если это летальное оружие окажется в руках террористов или невзначай будет продано куда-нибудь на Ближний Восток, это останется на совести и конгресса, и президента США лично.

Вместе с тем нужно понимать: вряд ли, конечно, Вашингтон готов к открытому военному противостоянию с Россией, в том числе в акватории Черного моря. Крымский полуостров — это на сегодня одна из самых укрепленных в военном плане территорий. Но риторика последнего времени — а уж в особенности красноречивые действия американских политиков и военных — говорит о желании всеми способами обострять региональную напряженность.

Очевидно, военные успехи Москвы, недавняя победа российских и сирийских войск над террористическим интернационалом ИГ (деятельность организации запрещена в России) не оставляют сомнений у наших оппонентов в том, что Россия стремительно возвращает себе законный статус великой державы. Авторитет нашей страны растет на мировой арене. А это обстоятельство вступает в острое противоречие с маниакальным стремлением США сохранить ускользающий статус единственного в мире центра силы.

Напрашивается на самом деле невеселый вывод. На фоне того, что позволяет себе новый президент США, его предшественники выглядят весьма приличными людьми. И Джордж Буш-младший, и Барак Обама, конечно, обманывали нас где могли, но до такой степени вредить собственным интересам никто себе не позволял. И, разумеется, в этом контексте крайне абсурдно выглядят обвинения американского истеблишмента в адрес Дональда Трампа в том, что его привели к власти «русские хакеры».

Автор — президент Международного института новейших государств

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