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США безвозмездно окажут военную помощь Киеву

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Фото: commons.wikimedia.org/Pvt. Caleb Foreman
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Американские власти оплатят часть новой военной помощи Украине, которая включает поставки противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», подтвердили в Госдепартаменте США.

В ведомстве заявили, что Киев получит вооружения и боеприпасы, которые не относятся к категории летального оружия.

«Эти расширенные оборонительные средства будут частично профинансированы американскими деньгами, предназначенными для оказания содействия [другим странам] в сфере безопасности», — приводит слова сотрудника Госдепа ТАСС.

При этом представитель ведомства не уточнил, будет ли запрещено украинским войскам применять комплексы «Джавелин» в Донбассе.

Он добавил, что общая сумма американской помощи Киеву с 2014 года превысит $750 млн.

Как писал портал iz.ru, президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что поставка комплексов будет оплачена из бюджета США.

В МИД России раскритиковали решение США и других стран о поставках оружия Киеву. В ведомстве отметили, что это лишь будет способствовать втягиванию во внутриукраинский конфликт других государств.

Постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов, в свою очередь, обвинил Вашингтон в провоцировании силового сценария на юго-востоке Украины.

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