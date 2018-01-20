США хотят вернуть Донбасс в экономику Украины

Программу интеграции Донбасса в украинскую и европейскую экономику опубликовало Агентство США по международному развитию (USAID).

Согласно документу, подрядчик данной организации должен будет работать с предпринимателями на юго-востоке Украины.

В качестве объектов для инвестиций названы школы, больницы, дороги, линии электропередач и здания государственных учреждений, пишет RT.

В программе отмечается, что конфликт в регионе отрезал территории Донбасса от их традиционных рынков, что нанесло серьезный ущерб инфраструктуре и привело к притоку беженцев.

Данный документ USAID опубликовало 18 января, когда Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса.