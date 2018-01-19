Германия даст оценку закону о реинтеграции Донбасса

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что кабмин проверит закон о реинтеграции Донбасса, принятый Верховной радой Украины 18 января.

Зайберт отметил, что пока власти Германии не могут дать оценку украинскому закону, передает «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, 18 января депутаты Верховной рады приняли закон о реинтеграции Донбасса. За документ проголосовали 280 парламентариев. Закон, в частности, закрепляет за Россией статус «страны-агрессора».

В МИД РФ отметили, что данный документ «хоронит» Минские договоренности. Его целью является раскол украинского общества.

Более того, Киев, закрепляя за Россией статус «страны-агрессора», пытается переложить на Москву ответственность за разрушения и страдания в Донбассе.