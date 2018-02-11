Украинцы стали вторыми в рейтинге влияния на экономику Польши

В рейтинге «50 самых влиятельных людей польской экономики» второе место заняли украинцы. Составило список издание Dziennik Gazeta Prawna.

Опередить граждан Украины, которые массово отправились на заработки в Польшу, смог только премьер-министр страны Матеуш Моровецкий. При этом президент Польши Анджей Дуда стал только третьим.

Издание объяснило такую расстановку тем, что в Польше больше всего трудовых мигрантов из Украины, а страна нуждается в рабочих ресурсах.

Отмечается, что в 2017 году польские работодатели подали 1,7 млн заявлений о намерении трудоустроить граждан Украины.

Ранее портал iz.ru сообщал, что украинские гастарбайтеры пожаловались на рабские условия труда в странах ЕС, в частности в Польше и Венгрии.

В большинстве случаев устроиться на работу граждане Украины могут только на заводы, фабрики и стройки и при этом не всегда получают обещанные зарплаты.