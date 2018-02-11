Прямой эфир

Украинцы стали вторыми в рейтинге влияния на экономику Польши

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рейтинге «50 самых влиятельных людей польской экономики» второе место заняли украинцы. Составило список издание Dziennik Gazeta Prawna.

Опередить граждан Украины, которые массово отправились на заработки в Польшу, смог только премьер-министр страны Матеуш Моровецкий. При этом президент Польши Анджей Дуда стал только третьим.

Издание объяснило такую расстановку тем, что в Польше больше всего трудовых мигрантов из Украины, а страна нуждается в рабочих ресурсах.

Отмечается, что в 2017 году польские работодатели подали 1,7 млн заявлений о намерении трудоустроить граждан Украины.

Ранее портал iz.ru сообщал, что украинские гастарбайтеры пожаловались на рабские условия труда в странах ЕС, в частности в Польше и Венгрии.

В большинстве случаев устроиться на работу граждане Украины могут только на заводы, фабрики и стройки и при этом не всегда получают обещанные зарплаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция Венгрии начала «паспортные облавы» на украинцев
Польша готова сотрудничать с Украиной только на фундаменте исторической правды

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017