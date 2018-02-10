Полиция Венгрии начала «паспортные облавы» на украинцев

В Венгрии начались облавы на граждан Украины, купивших себе паспорта у местных чиновников. Об этом в пятницу, 9 февраля, пишет украинская газета «Вести».

По данным издания, некоторое время назад в пограничном с Украиной венгерском селе Хайдудорога полиция задержала несколько местных госслужащих, которые незаконно выдавали украинцам венгерские паспорта, а также самих обладателей новых документов.

Местные жители сообщают, что в некоторых домах прописаны несколько десятков украинских нелегалов.

«В последнее время всё больше украинцев прописывают в приграничных селах, потом они получают поддельные паспорта», — рассказал венгерский журналист Ласло Пинтер.

По его словам, когда об этом узнали в Будапеште, то решили проводить рейды против нарушителей. По данным издания, купить европейский паспорт несложно. Стоит такая услуга примерно €7 тыс. В эту сумму входит оформление фальшивых справок и решение вопросов с консульством.

Вместе с тем власти Венгрии готовы предоставить паспорт законным путем, однако в этом случае документ придется ждать несколько месяцев. При этом законодательство Украины запрещает иметь двойное гражданство.

В январе портал iz.ru писал о том, что украинцы, уехавшие на заработки в Венгрию и Польшу, жалуются на рабские условия труда.