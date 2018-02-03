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Митингующие украинцы заблокировали движение на границе с Польшей

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Фото: РИА Новости
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Несколько десятков митингующих украинцев заблокировали движение на границе с Польшей. Активисты устроили акцию протеста на пункте пропуска Шегини в Мостисском районе Львовской области, сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что в акции участвуют около 20 человек. По предварительным данным, активисты устроили протест из-за недовольства законом о новой схеме пересечения границы.

 

 

Изменения в законодательстве Украины предусматривают ввоз без пошлины товары на сумму до €150 и весом до 50 кг. Правила распространяются на граждан Украины, отсутствующих в стране не более 24 часов. Аналогичные митинги прошли на украино-польской границе в январе, напоминает «Федеральное агентство новостей».

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