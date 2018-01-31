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Недовольные таможней украинцы блокировали переход на польской границе

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Фото: РИА Новости
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Подъездные пути к пункту пропуска «Рава-Русская» на границе Украины и Польши заблокированы со стороны Львовской области.

Около 80 человек проезжающих вышли на дорогу, где устроили стихийный митинг.

«Люди говорят, что им не нравится работа таможни, потому что они долго стоят, поэтому вышли и перекрыли дорогу. Если кто-то планирует поездку на ПП «Рава-Русская», рекомендуем сменить на другой пропускной пункт для пересечения границы», — сообщил в Facebook официальный представитель национальной полиции Украины Игорь Зинкевич.

По его данным, ближе к полуночи протестующие разошлись.

Как писал iz.ru, европейские страны видят угрозу в украинцах, приезжающих на заработки. Это связано со вспышкой кори на Украине.

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