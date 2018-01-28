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Украинец на грузовике врезался в жилой дом в Польше

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Фото: Global Look Press/Silas Stein
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Гражданин Украины, управлявший грузовиком, протаранил жилой дом в польском населенном пункте Дорогуча. Как пишут местные СМИ, фура остановилась в нескольких метрах от комнаты, где спали трое детей.

По счастливой случайности пострадавших в ДТП нет. Установлено, что 47-летний водитель грузовика на момент аварии был трезв. Предварительно, он уснул за рулем, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее портал iz.ru сообщил, что украинские гастарбайтеры пожаловались на рабские условия труда в ЕС.

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