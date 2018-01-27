Большинство украинцев готовы выехать на заработки в Россию

Большинство украинцев не имеют каких-либо предубеждений против работы на территории России.

Результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС) были опубликованы в субботу, 27 января.

Почти 63% украинцев готовы поехать в Россию на заработки, если на родине не будет работы, сообщает ТАСС.

Причем каждый третий готов уехать из страны совсем, если будут благоприятные обстоятельства.

24 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина стала жертвой опаснейших геополитических экспериментов.

Глава российского МИДа отметил, что после госпереворота 2014 года на Украине пришли к власти те, кто пытается разделить российский и украинский народы.