Прямой эфир

Большинство украинцев готовы выехать на заработки в Россию

0
Фото: Global Look Prees/Dmytro Smolyenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство украинцев не имеют каких-либо предубеждений против работы на территории России.

Результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС) были опубликованы в субботу, 27 января.

Почти 63% украинцев готовы поехать в Россию на заработки, если на родине не будет работы, сообщает ТАСС.

Причем каждый третий готов уехать из страны совсем, если будут благоприятные обстоятельства.

24 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина стала жертвой опаснейших геополитических экспериментов.

Глава российского МИДа отметил, что после госпереворота 2014 года на Украине пришли к власти те, кто пытается разделить российский и украинский народы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина не получила от МВФ около $8 млрд
Посол США Хантсман заявил о необходимости решать «украинскую проблему»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017