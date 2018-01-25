Украина не получила от МВФ около $8 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) недодал Украине примерно $8 млрд. Об этом заявил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

«С одной стороны, это, возможно, преждевременно [говорить об обсуждении новой программы с МВФ]. Сейчас важно сконцентрироваться на действующей программе, ибо по ней Украина еще не получила около $8 млрд», –– цитирует ТАСС Сологуба.

По его словам, «жизнь могла бы совсем измениться», если бы Украина выполнила условия МВФ.

«Если бы Украина выполнила программу, то получила бы на $4-5 млрд больше», — считает Сологуб.

Программа помощи МВФ Украине предусматривает выделение $17,5 млрд. Первый транш в размере $5 млрд был перечислен в марте 2015 года, второй в размере $1,7 млрд — в августе. За 2016 и 2017 годы Украина получила два транша на общую сумму $2 млрд. Ожидалось, что до конца 2017 года Украина получит еще один займ, однако деньги так и не были выделены.

По условиям МВФ деньги будут выделяться только при проведении Киевом новых реформ, среди которых пенсионная и антикоррупционная.

Зампред нацбанка Олег Чури завил, что долг Украины перед МВФ в общей сложности составляет $12,1 млрд.