Украинский историк объяснил сравнение Высоцкого и Цоя с «щупальцами русского мира»

Историк и директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович объяснил свое недавнее высказывание, в котором он назвал музыкантов Владимира Высоцкого и Виктора Цоя «щупальцами русского мира».

В посте в Facebook, опубликованном в воскресенье, 28 января, Вятрович констатировал, что «дискуссию о возможности использования Россией определенных деятелей культуры занесло в сторону». По его словам, он не предлагал запрещать на Украине никого, кроме тех, кто «откровенно поддерживает российскую агрессию».

«Повторю: нужно только не забывать, как их могут использовать. Надпись на пачке сигарет «Курение убивает» — это не запрет курить, а предостережение о возможных последствиях. Он касается не только этой пачки, даже не только этого бренда, а курения в целом», — заключил историк.

26 января Вятрович разместил в своем Facebook пост, в котором назвал ряд деятелей культуры, а также фильмов и праздников опасным для Украины напоминанием о «едином культурном пространстве».

«Не все щупальца «русского мира» такие отвратительные и очевидные, как лопата и московская церковь. Некоторые более милые, изысканные и уважаемые, но они одинаково опасны. «Ирония судьбы», Восьмое марта, Булгаковы, Пугачевы и даже Высоцкие и Цои в руках Кремля — эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и средства его воспроизведения», — заявил директор украинского Института национальной памяти.

После смены власти на Украине, произошедшей в 2014 году, Киев взял курс на ограничение поступающей информационной продукции из России. В частности, Служба безопасности ведет список деятелей культуры (актеров, режиссеров, музыкантов), которым запрещен въезд на территорию республики из-за посещения Крыма или пророссийских высказываний.

Также на украинском телевидении запрещен показ фильмов с участием артистов из «черного списка». Так, в январе Национальный совет по вопросам телерадиовещания страны собрался проверить несколько телеканалов, транслировавших советские фильмы «Москва слезам не верит», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Любовь и голуби» и «Ирония судьбы, или С легким паром!». В то же время глава Госкино Украины Филипп Ильенко, разъясняя нюансы по поводу закона, уточнил, что запрет не грозит фильмам, если снимавшиеся в нем актеры из стоп-листа работали над лентой до 1991 года.