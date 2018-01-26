Сын Высоцкого ответил на признание его отца «щупальцем русского мира» на Украине

Сын Владимира Высоцкого Никита ответил на признание его отца «щупальцем русского мира» главой украинского Института нацпамяти Владимиром Вятровичем.

Такую оценку Вятрович дал в пятницу, 26 января, нескольким личностям, в том числе Михаилу Булгакову и Виктору Цою.

«Пусть они говорят что хотят. Всё, что они наговорят, забудется через 20 минут, а люди работали, писали, творили, их будут помнить столетиями», — цитирует его РЕН ТВ.

13 января украинские полицейские рассказали о принимающей гротескные формы борьбе с «сепаратизмом» в стране. По словам правоохранителей, украинцы порой вызывают полицию из-за русских песен в караоке либо из-за просмотра соседями российских телеканалов.

Чаще всего здесь срабатывает «человеческий фактор» — желание отомстить. Так, к примеру, жительница Полтавы добилась лишения родительских прав отца своего ребенка из-за того, что тот посетил Донбасс.