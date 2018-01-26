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Сын Высоцкого ответил на признание его отца «щупальцем русского мира» на Украине

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Сын Владимира Высоцкого Никита ответил на признание его отца «щупальцем русского мира» главой украинского Института нацпамяти Владимиром Вятровичем.

Такую оценку Вятрович дал в пятницу, 26 января, нескольким личностям, в том числе Михаилу Булгакову и Виктору Цою.

«Пусть они говорят что хотят. Всё, что они наговорят, забудется через 20 минут, а люди работали, писали, творили, их будут помнить столетиями», — цитирует его РЕН ТВ.

13 января украинские полицейские рассказали о принимающей гротескные формы борьбе с «сепаратизмом» в стране. По словам правоохранителей, украинцы порой вызывают полицию из-за русских песен в караоке либо из-за просмотра соседями российских телеканалов.

Чаще всего здесь срабатывает «человеческий фактор» — желание отомстить. Так, к примеру, жительница Полтавы добилась лишения родительских прав отца своего ребенка из-за того, что тот посетил Донбасс.

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