Украинцы «стучат» в полицию на слушающих русскую музыку соседей

Украинские полицейские рассказали о принимающей гротескные формы борьбе с «сепаратизмом» в стране. По словам правоохранителей, украинцы порой вызывают полицию из-за русских песен в караоке либо из-за просмотра соседями российских телеканалов.

«Например, в баре гости смотрят российские каналы. Или соседи поют и включили русскую музыку. Мы реагируем на все случаи», — рассказал представитель полиции Киевской области Николай Жукович, передает украинская газета «Вести».

По его словам, если в действиях человека действительно есть признаки, что он призывает к сепаратизму, то данные об этом передают в СБУ. Но чаще всего здесь срабатывает «человеческий фактор» — желание отомстить. Так, к примеру, жительница Полтавы добилась лишения родительских прав отца своего ребенка, из-за того что тот посетил Донбасс.

Юрист Виталий Наум пояснил: существует четкая грань между недовольством властями и призывами к преступлениям против государства.

«С точки зрения закона человеку никто не может запретить критиковать государственные органы», —сказал адвокат, отметив, что под статью подпадает только предложение поменять власть в стране.

Ранее 13 января Госпогранслужба Украины опубликовала данные об иностранцах, которым запрещен въезд в страну из-за посещения Крыма «вопреки установленному порядку». Согласно размещенным данным, было принято около 1,5 тыс. подобных решений.



