На Украине посчитали попавших в черный список из-за посещения Крыма иностранцев

Госпогранслужба Украины в субботу, 13 января, опубликовала данные об иностранцах, которым запрещен въезд в страну из-за посещения Крыма «вопреки установленному порядку».

Из информации на сайте ведомства следует, что с начала 2018 года выявлено свыше 30 «нарушителей», а в течение 2017 года было составлено порядка 2,3 тыс. административных протоколов за нарушение порядка посещения территории полуострова. О запрете въезда на Украину принято около 1,5 тыс. решений. В числе попавших в черный список иностранных граждан оказались «более сотни артистов и деятелей культуры».

Согласно украинскому законодательству, для посещения Крыма иностранцам необходимо получить специальное разрешение в территориальном органе государственной миграционной службы Украины. Оно может быть однократным и многократным.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведения на полуострове референдума. По его итогам подавляющее большинство жителей региона высказались за воссоединение с РФ. На Украине результаты плебисцита не признают и считают Крым оккупированной территорией. В Москве, однако, настаивают, что процедура присоединения полуострова соответствовала нормам международного права.