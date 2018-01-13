Украина не имеет послов в 17 странах

МИД Украины не имеет послов в 17 иностранных государствах.

Об этом заявили в самом ведомстве в субботу, 13 января, отвечая на запрос местных СМИ.

С 2009 года у Украины нет посла в Эфиопии, а с 2013-го — в Казахстане. С 2014 года не назначен посол Украины в Швейцарии, Дании и Черногории, на Кубе и в Алжире, с 2015 года остаются вакантными должности послов в Ирландии, Армении и России, сообщает «РИА Новости».

Кроме того, в 2017 году стали вакантными должности официальных представителей Киева в Греции, Латвии, Перу, Хорватии, Киргизии, Эстонии и Южно-Африканской Республике.

6 января портал iz.ru сообщил, что Лондон пока не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной.

По мнению посла Великобритании в этой стране Джудит Гоф, для Соединенного Королевства сейчас главное — получить подтверждение того, что выдача виз украинцам отвечает всем требованиям безопасности.