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Украина не имеет послов в 17 странах

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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МИД Украины не имеет послов в 17 иностранных государствах.

Об этом заявили в самом ведомстве в субботу, 13 января, отвечая на запрос местных СМИ.

С 2009 года у Украины нет посла в Эфиопии, а с 2013-го — в Казахстане. С 2014 года не назначен посол Украины в Швейцарии, Дании и Черногории, на Кубе и в Алжире, с 2015 года остаются вакантными должности послов в Ирландии, Армении и России, сообщает «РИА Новости».

Кроме того, в 2017 году стали вакантными должности официальных представителей Киева в Греции, Латвии, Перу, Хорватии, Киргизии, Эстонии и Южно-Африканской Республике.

6 января портал iz.ru сообщил, что Лондон пока не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной.

По мнению посла Великобритании в этой стране Джудит Гоф, для Соединенного Королевства сейчас главное — получить подтверждение того, что выдача виз украинцам отвечает всем требованиям безопасности.

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