Украина запустит первую солнечную электростанцию в Чернобыле

Первую солнечную электростанцию запустят на Украине в Чернобыле. Об этом сообщает AFP.

Расположена она будет на территории Чернобыльской АЭС. Реализацией проекта, стоимость которого составляет более €1 млн, занимается немецко-украинская компания Solar Chernobyl. Созданная солнечная электростанция, по словам руководителя компании Евгения Варягина, сможет обеспечить электроэнергией небольшой поселок или порядка 2 тыс. домохозяйств, сообщает телеканал «Звезда».

Помимо этого, в компании пообещали запустить станцию в течение ближайших недель. Находиться она будет на расстоянии 100 м от нового саркофага. Проект предполагает 3,8 тыс. солнечных панелей на площади в 1,6 га. Инвесторы рассчитывают, что солнечная электростанция в Чернобыле сможет окупить себя за семь лет.

В июле 2017 года украинские власти приняли решение сдать в аренду ряд сооружений Чернобыльской атомной электростанции на 49 лет. Сообщалось, что арендаторами смогут стать только те, кто сможет инвестировать в солнечную электростанцию.