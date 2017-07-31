Украинские власти приняли решение сдать в аренду ряд сооружений Чернобыльской атомной электростанции на 49 лет. Об этом сообщил официальный сайт Фонда государственного имущества страны.

Известно, что общая площадь «инженерного сооружения системы охлаждения объектов ЧАЭС» составляет 2,5 млн кв. м. Использовать указанную территорию предлагается для размещения фотоэлектрической солнечной электростанции мощностью 100 МВт, сообщает телеканал «Звезда». Максимальный срок аренды, по данным сайта фонда, составляет 49 лет.

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман сообщал о начале строительства в апреле «первой солнечной станции в чернобыльской зоне», а министр экологии и природных ресурсов страны Остап Семерак заявлял о том, что она начнет функционировать «уже в первом полугодии» 2017 года. Вместе с тем пресс-секретарь Госагентства по управлению зоной отчуждения ЧАЭС Елена Ковальчук заявила, что строительство пока не ведется, «всё находится в стадии завершения оформления документации».

«Сооружений много. В аренду сдают тем, кто сможет инвенстировать в солнечную станцию», — цитирует слова пресс-секретаря ТАСС.