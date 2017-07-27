Канал HBO планирует снять минисериал про события аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Как информирует Associated Press, главную роль исполнит актер Джаред Харрис.

Сюжет телесериала строится вокруг ученого, которому Кремль дал указание расследовать причины взрыва на атомной электростанции. Съемки начнутся весной 2018 года в Литве.

Авария на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва на четвертом энергоблоке станции радиационное загрязнение распространилось на площади около 46,5 тыс. кв. км в Белоруссии, 50 тыс. кв. км на Украине и 60 тыс. кв. км на российских территориях.