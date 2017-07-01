В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС потушен лесной пожар. Об этом сообщает госслужба Украины по ЧС, передает «РИА Новости».

Огонь потушен 1 июля в 13.25 по московскому времени благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил, пояснили в экстренных службах.

По предварительным данным, днем в четверг в зоне отчуждения в Чернобыльской АЭС во время вырубки леса для прокладки железной дороги загорелись остатки древесины.

Утром в пятницу спасатели сообщили, что тушение пожара на территории лесничества продолжается. Площадь возгорания составляла 25 га, позже ее удалось уменьшить до 7 га.

Вечером в пятницу пожар был локализован.