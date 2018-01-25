Лавров назвал любимые песни Владимира Высоцкого

Министр иностранных дел Сергей Лавров признался, что является поклонником поэзии Владимира Высоцкого и считает «Песню конченого человека» одной из самых образных. Слова главы российской дипломатии цитирует пресс-служба МИДа в Facebook.

В то же время Сергей Лавров отметил, что он любит многие произведения известного поэта и ему тяжело выбрать что-то одно.

«Если говорить о том, что «запало», то в «Песне конченого человека» есть мощнейшие по образности строчки: «Истома ящерицей ползает в костях, / И сердце с трезвой головой не на ножах, / И не захватывает дух на скоростях, / Не холодеет кровь на виражах», — поделился глава МИДа.

Кроме того, министр сообщил, что ему нравится «Баллада о детстве» («Час зачатья я помню не точно...»).

25 января поклонники творчества поэта, актера и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого отмечают 80-летие со дня его рождения. Темы, которые артист поднимал в своих текстах, были близки миллионам советских граждан. По результатам опроса ВЦИОМа, россияне считают Владимира Высоцкого одним из главных кумиров XX века.