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Россия отмечает 80-летний юбилей Владимира Высоцкого

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Фото: ТАСС
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Сегодня Россия отмечает 80 лет со дня рождения актера, поэта и исполнителя Владимира Высоцкого.

Артист родился в Москве. Свое взросление и юность он воспел в собственных песнях «Баллада о детстве» и «Большой Каретный» — переулок, где жил автор. Темы, которые Высоцкий поднимал в своих текстах, нашли отзвук в сердцах миллионов наших соотечественников.

По случаю юбилея певца в столице пройдут десятки мероприятий. Москвичи, в частности, смогут посетить спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» в Кремлевском дворце, постановку по прозе артиста «Роман о девочках» в театре «У Никитских ворот» или мультимедийное шоу «Я жив! Снимите черные повязки!» в концертном зале «Россия».

Также в Доме Высоцкого на Таганке организована выставка «Я, конечно, вернусь». 24 января мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин.

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