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Путин посетил музей Высоцкого в преддверии юбилея поэта

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Президент России Владимир Путин посетил Дом Высоцкого на Таганке в преддверии 80-летнего юбилея известного актера, поэта и автора песен Владимира Высоцкого.

Как передает ТАСС, глава государства ознакомился с экспозицией музея, посвященной этапам жизни и творчества артиста, изучил планы реставрации музея. Кроме того, Владимир Путин посетил репетицию театральной постановки «Здравствуйте, Владимир Высоцкий!», которую поставил сын поэта Никита Высоцкий.

Ранее о планах Владимира Путина посетить музей Владимира Высоцкого сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Дом Высоцкого на Таганке был основан в 1992 году. Сам Владимир Высоцкий никогда не жил и не работал в этом доме, но много писал о таком, когда говорил об образе Москвы.

25 января поэту и актеру исполнилось бы 80 лет. К юбилею Владмира Высоцкого в музее организована выставка «Я, конечно, вернусь».

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