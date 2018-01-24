Путин посетил музей Высоцкого в преддверии юбилея поэта

Президент России Владимир Путин посетил Дом Высоцкого на Таганке в преддверии 80-летнего юбилея известного актера, поэта и автора песен Владимира Высоцкого.

Как передает ТАСС, глава государства ознакомился с экспозицией музея, посвященной этапам жизни и творчества артиста, изучил планы реставрации музея. Кроме того, Владимир Путин посетил репетицию театральной постановки «Здравствуйте, Владимир Высоцкий!», которую поставил сын поэта Никита Высоцкий.

Ранее о планах Владимира Путина посетить музей Владимира Высоцкого сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Дом Высоцкого на Таганке был основан в 1992 году. Сам Владимир Высоцкий никогда не жил и не работал в этом доме, но много писал о таком, когда говорил об образе Москвы.

25 января поэту и актеру исполнилось бы 80 лет. К юбилею Владмира Высоцкого в музее организована выставка «Я, конечно, вернусь».