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Десятки мероприятий пройдут в Москве в честь 80-летия Высоцкого

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Десятки мероприятий пройдут в Москве в рамках празднования 80-летия со дня рождения советского певца, поэта и актера Владимира Высоцкого. К юбилею артиста в столице организуют выставки, концерты и кинопоказы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что памятные мероприятия проведут более чем в 200 московских театрах, культурных центрах и библиотеках. Вход во многие учреждения будет свободным, однако для участия в некоторых культурных событиях потребуется пройти процедуру регистрации либо купить билет, сообщает телеканал «Звезда».

Основной площадкой празднования юбилея актера станет Государственный центр-музей Высоцкого на Таганке. В частности, 20 января здесь состоится Всероссийский фестиваль-конкурс «Я люблю — и, значит, я живу!». Помимо этого, в учреждении до 31 января будет доступна выставка «Я, конечно, вернусь…». В рамках нее будут представлены портреты Владимира Высоцкого, а также работы, написанные по мотивам его песен и ролей в спектаклях. Также 25 января в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина пройдет единственный показ спектакля «Горький. Дно. Высоцкий» режиссера Бориса Дьяченко.

Полный список площадок и расписание мероприятий доступно на сайте столичной мэрии.

Ранее сообщалось, что Дом-музей на Таганке будет закрыт на реконструкцию с 1 февраля. В учреждении будут проводиться работы по расширению выставочного пространства и созданию новой экспозиции.

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