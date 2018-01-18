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Музей Высоцкого в Москве закроется на реконструкцию с 1 февраля

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Фото: ТАСС/Антон Тушин
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Государственный культурный центр-музей В.С. Высоцкого в Москве будет закрыт на реконструкцию с 1 февраля. В учреждении будут проводиться работы по расширению выставочного пространства и созданию новой экспозиции, сообщил сын поэта, директор музея Никита Высоцкий.

«Музей закрывается, мы создаем новую экспозицию. Выделена необходимая сумма, будем увеличивать площади, качество экспозиции, использовать новые технологии. С 1 февраля закроемся и откроемся к лету», — приводит слова Высоцкого агентство городских новостей «Москва».

По его словам, направление деятельности музея после его реконструкции останется прежним. Высоцкий также заверил, что новая экспозиция станет более насыщенной и современной.

Напомним, 25 января исполнится 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. В течение всего года в нескольких городах планируется провести ряд мероприятий, посвященных творческому наследию поэта и актера.

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