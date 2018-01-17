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Музей Владимира Высоцкого появится в Симферополе

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Фото: ТАСС/Сергей Метелица
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Инициативная группа в Симферополе организовала установку мемориальной доски в честь памяти Владимира Высоцкого и создание музея поэта. Объекты разместят в поселке ГРЭС по адресу: переулок Монтажников, 2, — там находился красный уголок, где он исполнял свои песни.

Экспозиция займет половину этажа здания. Там уже ведутся работы.  25 января откроются доска и аллея Высоцкого в промзоне Симферополя. Об этом сообщает Крыминформ.

Министерство курортов и туризма Республики Крым планирует, что мероприятия V Международного фестиваля «Высоцкий. Сквозь время... Крым, Севастополь» привлекут около 10 тыс. туристов и жителей полуострова. В частности, будут представлены две уникальные экскурсии — «17 золотых мгновений крымской зимы» и «Невероятный Севастополь». 

В рамках поддержки фестиваля в этом году будут доступны два туристических пакета на три и шесть дней, которые включают не только посещение концертов, но и организацию путешествий, экскурсий, транспорта. 

По информации портала iz.ru, на набережной реки Ушаковки в Иркутске осенью 2018 года состоится демооткрытие рекреационной зоны, посвященной личности и творчеству Владимира Высоцкого. Депутат гордумы Григорий Резников вложил в этот проект собственные средства — около 30 млн рублей. 

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